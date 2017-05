Laurita Fernández: "Fede me gusta, me atrae y sigo enganchada con él"

Laurita Fernández y Federico Bal ya no son más novios y aunque aún el actor no reconoce que haya habido "rompimiento" definitivo, la conductora, da el noviazgo por terminado. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la rubia habló de todo.

"Lo que tenía que hablar ya lo hablé con él. No me interesa lo que hablen los demás. Ya está", dijo, sin ánimos de explayarse. Pero ante las repreguntas, siguió: "Tuvimos una charla muy sincera y por eso decidí distanciarme, decidí tomar la decisión que tomé. Tampoco hay mucha más vuelta que eso".

A la hora de responder sobre la causa de la separación, Laura se negó a hablar: "No voy a dar los motivos". Aunque, ante la insistencia de la notera, tiró algunos datos: "En febrero yo me fui a Carlos Paz unos días a verlo a él, a estar, a ver qué pasaba. Fui. Nunca nadie se enteró. Él venía cuando podía, hacía sorpresas, hacía todo. Si él, en paralelo tenía otra situación, la verdad que no me copa".

"Yo sé muy bien lo que es que un ex te vuelva a escribir por laburo o cualquier motivo para hablarte. Si suceden estas situaciones de vuelta, la verdad es que no me voy a sentir cómoda. Está todo bien pero tomo esta decisión", afirmó luego.

Por último, hizo alusión a su participación con Bal en el Bailando. "Me duele y me es muy difícil. Yo bailo con él y él a mí me gusta, me atrae. Sigo enganchada. Me toca y bailamos y es muy difícil. Pero no me quiero bancar esto, estar metida en este enrollo. Pasé un montón y quería algo normal, lo más sano posible, hablando de frente, con la verdad", concluyó.

