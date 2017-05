Ante la presencia de Marcasoli y Carmen Barbieri en Los ángeles de la mañana, Laurita envió mensajes al programa, destrozando a Fede y desligando a su colega bailarina.





"En febrero empezamos a viajar para vernos con Fede. Él me hacía sorpresas. En realidad, me decía algo a mí y estaba teniendo algo con otra mujer. Blanquee en marzo porque estaba enganchada con Fede. No quiero estar en este rollo. Florencia no tiene culpa de nada. No sé qué le decía a ella en ese entonces", afirmó.