Laurita Fernández: "Falta que me relacionan con el imitador de Sandro"

Desde que Laurita Fernández blanqueó su romance, llueven las versiones que la vinculan a intentos de conquistas de diferentes hombres, desde el Chato Prada hasta Benjamín Amadeo.





Ante esta situación, Laurita respondió: "Yo trato de no enroscarme en todo lo que dicen en los medios, pero siguen vinculándome con todo el mundo y me canso y tengo que salir a aclarar todo el tiempo".

"Las críticas me encantan pero cuando son para crecer. Es increíble, me vinculan con cualquiera, y nada que ver, ni por casualidad, nada de eso, falta que me relacionen con el imitador de Sandro, qué se yo. Lo que dice el otro, habla más del otro que de mí", agregó en declaraciones radiales en Por si las moscas.