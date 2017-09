En el marco de la pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Micaela Viciconte en "ShowMatch", una frase de la cantante tropical generó un fuerte repudio en redes sociales por parte de la gran masa de seguidores que tiene el ciclo "Combate".





"No sé cuál es el problema con ella. Dice que no me conoce pero ya me conoce, si habla hace un montón de mí, sabe en qué programa estoy. Dijo que tiene un punto de rating pero bien que fuiste a "Combate" a cantar La pollera amarilla", dijo Mica Viciconte y La Bomba contestó: "Me pagaron para que vaya".





Lo cierto es que "Combate" es uno de los programas con mayor rebote en el mundo juvenil y genera en cada emisión muchos comentarios en redes sociales. Hay participantes que arrancaron allí y gracias al apoyo de la gente pudieron despegar y realizar una carrera paralela, como es el caso de Flor Vigna o Estefanía Berardi.





Combate, La conductora del programa Laurita Fernández , habló sobre cómo le cayeron las palabras de Gladys siendo que defiende con la camiseta puesta el programa que conduce.





"La verdad me dio pena por ella la manera despectiva que habló del programa. Programa al que vino como invitada hasta hace no mucho tiempo y que la tratamos muy bien. Me parece que como artista debería tener otro vuelo, no ponerse a hablar de rating. Me parece pobre y triste aquel que no puede valorar el trabajo de los demás", expresó Laurita.





Y puntualizó sobre lo que genera y fomenta "Combate" en los jóvenes: "Y después por otro si esta es la cuarta temporada que estamos al aire con el programa y vamos de lunes a lunes es porque tan mal al programa no le va. Por algo la dirigencia de Canal 9 sigue confiando en el programa y apostando a ponernos cada vez más carga horaria y tiempo de aire. Por sobre todo me dio pena el poco respeto que tiene por el trabajo de los demás. El ninguneo es una falta de humildad enorme. La verdad es que no pensamos dedicar tiempo del programa a contestar algo así. Me encantó que en las redes sociales todos los chicos salgan a defender al programa, no sólo los chicos de ahora, sino también los que fueron participantes importantes del programa, eso nos llena de orgullo a todos. Y si hace felices a muchos chicos y fomenta el deporte y la vida sana, ¿qué mejor?".