El lunes por la noche, Yanina Latorre se fue furiosa de ShowMatch y brindó una nota a la salida del Bailando donde disparó contra todos los que "opinan sin saber".





Yanina aclaró que no está enojada con Moria Casán, quien le pidió que deje de tratar a Diego Latorre "como un pelotudo", y dijo que entendió que "fue un chiste. Sentido del humor. No estoy enojada con Moria."





"Tampoco estoy enojada con Angie Balbiani (amiga de Pampita), aunque le contesté. Están opinando cosas que no saben. Me cansé. Les voy a contestar uno por uno y al que no les voy a mandar una carta documento", respondió en referencia al debate que se armó en Nosotros a la mañana, el programa de Fabián Doman.





Esa nota se repitió en el ciclo "El Tratamiento", donde Laura Miller es panelista, a la cantante no le gustó para nada la frase que arrojó Yanina: "En el programa pasaron la nota donde ella dice que le molesta que la gente hable sin saber. Y es verdad, a mí también me molesta que la gente hable sin saber...", indicó.





Yanina-Latorre.jpg



Y agregó: "Yo como mujer lamento mucho por todo lo que está pasando, todo el dolor que está atravesando tanto ella como su familia. Pero uno a veces tiene que pensar un poco lo que dice, a pesar de que se dedique a esto. Ella también opinó sin saber sobre un momento doloroso de mi vida, ella puso un tuit donde decía que le encantaría ser amiga de mi exnovio, creo que se refería a mi exnovio (Romeo Turrín) y no a mi exmarido (Nicolás Traut), y estamos hablando de una persona que fue condenada e imputada por violencia de género porque la causa que le gané por hostigamiento, acoso y amenazas... Es el primer escalón en causas por violencia de género y él cumplió una probation que acaba de terminar hace dos días y también tiene otra causa por violación de restricción perimetral que también es una causa por violencia de género y en estos días el Juez está decidiendo si lo manda a juicio o no, porque dos probation no le pueden dar a una persona. Solo se salvó de una causa de La Plata que todavía no sabemos el motivo, porque es una causa que no llegó a juicio ya que directamente la cerraron".





"Me parece que poner ese tuit, fue bastante agresivo y creo que hay que cuidarse un poco o después no quejarse. Si uno las hace, entonces después no hay que quejarse porque les das el derecho a todos los demás a opinar de tu vida. No es algo que yo hice con respecto a ella, pero ella no debe quejarse de las cosas que siempre hizo", puntualizó Miller en diálogo con el portal porteño Primicias Ya.





Y por último, aclaró: "No hay ningún interés de mi parte en entrar en una polémica con ella, pero la verdad es que me indignó lo que yo leí el 29 de mayo porque yo estaba destrozada anímicamente y de salud. Yo en ese momento estaba tal vez peor que ella porque no me podía levantar de una cama y ella puede ir a trabajar. La verdad es que no me gustó nada leer eso y me pareció una falta de respeto absoluta. Espero y deseo que Dios quiera que no le suceda lo que me sucedió a mí a ninguno de sus hijos, creo que ahí se va a dar cuenta del infierno que atravesás. Calculo que se refería a mi ex novio y si se refería a mi ex marido, tampoco creo que quiera ser amigo de él. A mí no me gustaría ser amiga de su marido. Nada más para decir".