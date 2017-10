Laura Fidalgo: "Hacer este programa es un sueño cumplido"

Laura Fidalgo podrá cumplir su sueño de conducir su propio programa a partir del domingo 15 de octubre, a las 14hs, por la pantalla de América TV.



El sitio PrimiciasYa se contactó con ella para que describa este proyecto que tanto tiempo le costó conseguir: "Se llama 'Cualquiera puede bailar' y es uno de tantos sueños que tengo desde chica, gracias a Dios lo pude concretar. Quería tener mi propio programa desde mi impronta, más allá de lo que hice y lo que trabajé".



Laura describió: "Este programa se divide en tres categorías: mujeres, hombres y parejas. Vas a la página del programa y hay un tutorial que se sube la coreo que tenés que bailar en el programa. Las personas copian la coreo y se los llama. Se presentan y lo bailan en vivo. De las 15 mujeres, tres son seleccionadas. Los hombres lo mismo. Y de 7 parejas, quedan tres".

"Esa coreo que copiaron la bailan y una vez que lo hacen, pasan a una semifinal, luego pasan a una segunda coreo que es la final. El ganador se lleva $50 mil. El jurado está integrado por Maxi Guerra, Laura Esquivel y el tercero es rotativo. En el primer programa estará Pía Shaw y después Diego Ramos".

"Si al jurado no le gusta ningún participante, ese dinero va a una fundación benéfica. Cuando está el ganador, se hace un casting en vivo para los participantes del próximo programa", agregó Fidalgo.



Para completar, manifestó: "Estoy feliz porque siempre acudo a que mi perseverencia termine triunfando. Vengo de una lesión importante y durante 3 años estuve haciendo un trabajo intenso físico. Yo vivo de la danza y tengo que estar bailando.Pasé por mucha angustia hasta que pude concretar esto. Mi pareja, Pablo, me ayudó mucho. Es un compañero 100%. Soy intensa, inquieta y perseverante, eso me ayudó a lograr esto".