Laura Fidalgo regresó a la televisión, pero esta vez como conductora de un programa dedicado al baile que se llama "Cualquiera puede bailar", que se emite los domingos a las 14 hs por América TV con la co conducción de Juan Marconi.





En un Facebook Live la bella morocha habló de varios temas, pero hizo hincapié en su lesión durante su participación en el Bailando 2014, que la tuvo alejada por tres años del baile y se refirió a cómo es su vínculo hoy con Ideas del Sur.





Al ser consultada como está de su lesión, Fidalgo señaló: "Ahora bien, pero estuve parada totalmente porque me operaron de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Nada va a volver a ser como antes porque ya no puedo bailar con esa intensidad. Tuve que adaptarme a esta nueva realidad. Tuve una depresión fuerte. Hubo un momento en el que no quería ni moverme".





Al recordar el día del accidente, Laura remarcó: "Fue en diciembre de 2014, en la última etapa del Bailando. Ese día estaba ensayando a full porque a la noche bailaba. En un truco Martín Pico, mi bailarín, me bajó y sentí un crack, se me salió la rodilla. Ahí empezó todo... La rehabilitación muy larga. Imaginate que toda mi vida bailé... No sé vivir sin bailar".





Al consultarle cómo se portó Ideas del Sur y Marcelo Tinelli sobre lo sucedido: "Todo el día lloraba, fue muy duro pero tuvo todo el apoyo de mi pareja, familia y amigos. Lo que más me dolió es la calidad humada. Esperaba un llamado de ellos al otro día para preguntar cómo me fue en la operación y como me estaba rehabilitando. Nunca más me llamaron hasta el día de hoy. Me dolió porque me entregué al trabajo cien por ciento. Igual no me quedé con eso, ya es algo que superé".





Y finalizó: "Nunca me lo crucé a Tinelli ni al Chato o Hoppe. Me quedé sin trabajo y Tinelli nunca más me llamó. Ya que no podía bailar me hubiesen llamado para estar como jurado porque me quedé sin trabajo en ese momento, pero nunca me llamaron. Hay mucha gente maleducada, y a esa gente la llamo grasa. Delante de cámara son todos buenitos y cuando se apaga la cámara, dejan de ser así".