Las reflexiones de Pau Donés sobre el cáncer tras dos años de lucha

El cantante catalán Pau Donés, anunció que ya no tiene ningún tumor. El vocalista de Jarabe de Palo, que lleva luchando contra el cáncer desde 2015, acudió a la presentación de la serie Estoy vivo, a la que pone la banda sonora con el tema Humo y habló de su estado de salud actual con la revista Semana.

"No me he peleado nunca con mi cáncer. Convivo con él", aseguró el cantante, que aseguró: "Los enfermos de cáncer o tenemos tumores o no los tenemos. Yo ahora no tengo". Donés celebra su recuperación, pero recuerda que sigue teniendo cáncer aunque ahora no tenga tumores.

En septiembre del año pasado, el cantante tuvo que cancelar una gira del grupo tras serle detectado un cáncer de colon. En marzo anunció que los tumores habían remitido, pero tras un año de tranquilidad, le fue detectada una metástasis en el hígado. ¡Fuerza, Pau!





