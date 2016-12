Las primeras fotos de Amalia Granata postparto: feliz con Roque, su bebé recién nacido, en brazos

El embarazo de Amalia Granata fue turbulento. Y es que no solo la noticia de que estaba en la dulce espera a solo dos meses de conocer a Leo Squarzon sacudió el mundo del espectáculo, sino también el hecho de que, en medio de esta particular historia de amor, se supo de que el futuro padre le había sido infiel a la periodista.

Pero la pareja sorteó los obstáculos y le puso el pecho alas críticas, se sumergió en la intimidad del hogar y, el pasado 14 de diciembre, tres semanas antes de los planeado, Roque, el primer hijo de la relación, llegó al mundo. Pesó 3,200 kilogramos y midió 45 centímetros.

A pesar de que el niño estuvo en el epicentro del escándalo, nada lo afectó. Muy por el contrario, parece que es muy, pero muy tranquilo: "Después del año difícil que pasamos, el bebé se la rebancó, no puedo creer que haya salido con tanta paz", dijo Squarzon a la revista Pronto.

Quizás la explicación la tenga Grana, quien explicó: "Cuando pasó lo que pasó me metí en mi mundo, me enfrasqué y me conecté con la panza".

