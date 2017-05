Las fotos del postoperatorio de Charlotte Caniggia

Con 24 años, Charlotte Caniggia volvió a pasar por el quirófano. La última aparición de la mediática ya la mostraba con nuevos rasgos y esta vez fue Ángel de Brito quien informó de su nueva cirugía estética.





A través de su cuenta de Twitter, el conductor de Los Ángeles de la Mañana Ángel de Brito compartió fotos del postoperatorio de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.





"Como les anticipé, Charlotte se operó la nariz y las lolas", tuiteó, junto a las imágenes en la que aparece la exuberante joven con gasas en la cara y en su frondosa delantera. Según pudo saber Ciudad, la ex Bailando 2016 se achicó el busto. Y pidió tener "la nariz de Angelina Jolie".





En junio del año pasado, Charlotte se había sincerado sobre cuántas veces pasó por el bisturí: "Me hice varios retoques estéticos a los 19 años.





Una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen", dijo en aquel momento Charlotte Caniggia. Hoy, agregó unas más a su lista.