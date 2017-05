Lanata: "A los 55 años me enteré que soy adoptado"

El periodista Jorge Lanata reveló en las últimas horas que hace pocos meses se enteró que era "adoptado".





La fuerte confesión la dio a conocer en su nuevo libro, "56", en el que habla de sus "cuarenta años de periodismo y algo de vida personal".





El periodista sorprendió a todos al darse a conocer las primeras página del nuevo libro, que saldrá que saldrá a la venta el lunes 29 de Editorial Sudamericana.





"Soy adoptado. Lo sé desde hace pocos meses. Tenía 55 años cuando me enteré. Toda mi vida pensé que mi vínculo, ¿mi necesidad? con el periodismo tenía que ver con una enfermedad de mi madre, víctima de un tumor cerebral que lesionó su centro del habla: ella no podía hablar. Mamá no podía responder, yo preguntaba", precisó.





"Ahora sé que ella no era ella, o sí lo era pero de otro modo, y que mis preguntas intuían un secreto que busqué sin proponérmelo, casi toda mi vida. Si ellos no eran ellos, yo ¿era yo? La pregunta es idiota", añadió.





El periodista contó cuáles fueron los primeros pensamientos que abordaron su mente al enterarse semejante suceso: "Lo primero que pensé cuando lo supe es que las largas manos de pianista de Bárbara, mi hija mayor, no venían de las manos de mi mamá".





"Hasta este momento, en que lo saben miles, cinco o seis personas supieron de mi condición: Sara, Bárbara, Margarita, Andrea, Martín y Patricio. Releo estas líneas y es evidente un tono trágico que no me empeño en darles: ese tono esta noche vive en mí. No sé cómo podría ser para ustedes descubrir, en plena madurez, que muchas de sus respuestas se convierten en preguntas: la mayoría de ustedes saben de dónde vienen; yo me pregunto, ahora, cómo hubiera sido lo que no fue", indicó.





Además, detalló: "En mis últimas décadas de periodismo hemos tirado ministros, hemos llevado decenas de casos a la justicia, hemos investigado como muy pocos lo hicieron. Sin embargo, no sé sinceramente si en mi caso vale la pena buscar. La mayoría deben estar muertos. Tal vez, finalmente, sea yo quien viene de ningún lugar, o, para decirlo de otro modo, sea el camino que fui", planteó.





El periodista habría conocido esta situación luego de haber sido trasplantado: fue Sara Stewart Brown, su expareja, quien le donó un riñón, la encargada de contarle esta situación ya que una tía del periodista se lo había confesado ante la posibilidad de que perdiera la vida en la intervención.





El conductor de "Lanata sin filtro", por Radio Mitre, explicó que antes de hacer pública esta sorpresiva noticia, sólo "cinco o seis personas" de su entorno estaban al tanto de esta situación, como su exmujer, Sara Stewart Brown, de 42 años, y su hija mayor, Bárbara (28).