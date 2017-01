Días atrás, Yanina Latorre aseguró que la actual pareja de Lali Espósito había intentado seducir a Pampita- actual pareja de Pico Mónaco- cuando aún el muchacho estaba afuera de la vida de la actriz.



Luego de negar la versión en distintos medios, Lali volvió a ser consultada por el mismo tema mientras la morocha se dirigía al teatro Apolo, donde su amiga, Candela Vetrano, protagoniza Mujeres Perfectas: "No, ese es mentira. Nos hemos reído mucho y él se sorprende de las cosas que inventan", arrancó la actriz y cantante mientras caminaba por la avenida Corrientes.



Y cuando el notero le preguntó si el intento de Mocorrea por levantarse a la modelo hubiera sido antes de conocerla a ella, Lali sorprendió con su respuesta: "Me parece perfecto, ¡si es una bomba! Yo también me encararía a 'Pampita', ¡obvio!", disparó y al instante aclaró: "Estoy diciendo que es una diosa, nada más, es vox pópuli".