Lali Espósito molesta por la trascendencia de su declaración sexual

Lali Espósito dialogó con la revista Viva y con sus declaraciones a la hora de hablar sus gustos y de cómo vive la vida generó mucho rebote en los medios.

"Soy una persona que disfruta y goza de los placeres. Total: me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda", dijo sin vueltas la actriz y cantante.

"Siempre me paré de una manera muy natural: nunca me impuse cómo quería que me vieran los demás. Soy muy verdadera en un mundo de plástico", agregó.

Sobre su situación sentimental, explicó: "Mi novio se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular".

Lo cierto es que un tanto molesta por la repercusión que tuvieron estas declaraciones en todos los medios, Espósito se expresó desde Twitter.

"Cuando el foco está siempre en lo irrelevante innecesariamente...Buenas noches lindos y queridos", comentó Lali.

