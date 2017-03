Lady Gaga muy romántica con su nueva pareja

Ha pasado casi un mes desde que se confirmó que Lady Gaga está saliendo con el agente de talentos Christian Carino. Pero durante el fin de semana vieron a la pareja más unida que nunca en una cita en el Hotel Sunset Tower de West Hollywood.





En fotos obtenidas por E! News, vieron al par tomados de manos afuera del lugar, mientras esperaban por su auto.





Gaga usó un jumpsuit blanco con una chaqueta negra, que creemos podría haber sido de Christian. ¿Qué caballero, verdad? Christian, por su parte, usó jeans oscuros y una camisa negra de botones





En un giro romántico, se dieron un beso en los labios mientras esperaban su transporte y daban por terminada la noche.





Los detalles de la noche permanecen secretos, pero las cámaras también vieron a Dylan McDermott, Christina Aguilera y al diseñador Tommy Hilfiger en el lugar de moda en Hollywood alrededor de la misma hora.





Los rumores de romance entre la cantante de Born This Way y Christian comenzaron durante el fin de semana del Super Bowl, cuando se besaron en el campo de juego antes de la presentación de Gaga en el medio tiempo. Además, asistieron juntos al desfile de Primavera 2017 de Tommy y Gigi Hadid, y a un concierto de Kings Of Leon en The Forum, California.





A pesar de que este romance seguramente tiene feliz a Gaga, la cantante también tiene un gran show delante de ella.





La ganadora del Grammy se presentará dos noches en Coachella 2017. "¡Hagamos una fiesta en el desierto!", confirmó Gaga en Twitter a principios de este mes después de que Beyoncé tuviera que cancelar su participación debido a su embarazo.





Fuente: la.eonline.com