Rihanna fue blanco de múltiples críticas tras aparecer con unos supuestos kilos de más en Cannes. Gucci Mane, el bloggero deportivo, se convirtió en uno de los principales agresores al burlarse de la cantante y ridiculizar su cuerpo en las redes sociales.





Ante tales comentarios, Rihanna prefirió guardar la calma y pensar en una estrategia que le permitiera poner en su lugar a Mane, sin parecer molesta por los comentarios.





Una semana después del escándalo, la cantante rompió el silencio y con un simple emoji de una carita llorando y publicando dos fotografías de Gucci (las cuales, hablan por si solas), RiRi puso en su lugar a todos aquellos que decidieron llamarla 'gorda'.





"Si no me podías soportar en 2007, entonces no me mereces en 2017", decía la imagen que publicó Rihanna a través de su cuenta de Instagram.





En seguida, la foto donde compara la apariencia de Gucci tuvo miles de likes y recibió comentarios de todos sus seguidores burlándose de dicha publicación.