La traumática experiencia de una joven junto a Chano

Azul Dimola es una modelo y estudiante de abogacía que vive en La Plata. Según cuenta, conoció a Chano Charpentier a través de Instagram, y tuvo un encuentro que no terminó en tragedia de pura casualidad.





Según contó la joven en la Revista Paparazzi, vivió una noche de terror junto al músico. "Fuimos a cenar y me empezó a celar con el mozo. Decía que yo lo estaba mirando y cosas así. Me empezó a gritar y nos tuvimos que ir casi sin comer. De ahí nos fuimos a un bar y lo mismo...empezó a decir que yo miraba a otros chicos. La noche no daba para más y nos fuimos a su departamento", narró Azul.





Pero la noche no culminó ahí: "Apenas entramos se volvió loco. Empezó a gritar y llamó a los de seguridad para decirles que el departamento estaba lleno de gente y que a esas personas las había entrado yo. Incluso, con una navaja en la mano, buscaba gente debajo del sillón. Los de seguridad llamaron a la madre y al padrastro, que también es su psiquiatra. Llegaron y lo medicaron".





Impactada por todo lo vivido, Dimola finalizó su relato: "No pasó una desgracia de casualidad. Es un tipo peligroso y en cualquier momento va a ocurrir una desgracia".