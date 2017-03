La selfie hot de Laura Miller para responder a las amenazas

Todo comenzó con una discusión política. Laura Miller expresó sus pensamientos con una texto en su página personal de Facebook sobre los planes sociales y las críticas fueron inmediatas.





Incluso, según la cantante, recibió amenazas "hasta las 4 de la mañana", tanto en sus publicaciones como por mensaje privado.





Por tal motivo, Laura no tuvo mejor idea que cerrar la discusión con una foto muy sexy en el baño, de espaldas al espejo, mostrando la cola.





"Acá me guardo las amenazas que he recibido hasta las 4 AM por pensar distinto y aplicar la libertad de expresión. No me digan que no es un hermoso lugar!!!", escribió.