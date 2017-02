La revista Vogue USA le quiso dar un palito a Trump y la ligó

"En un clima de vetos migratorios y construcción de muros los nombres más relevantes de 2017 demuestran que no hay un prototipo de mujer estadounidense (en realidad, pusieron "americana" pero esto es un insoportable error egocéntrico "yankee" que viene sostenido en el tiempo) y que no lo ha habido nunca", asegura la publicación.

"Una apuesta por la diversidad donde no importan las medidas, el color de la piel o los rasgos físicos", señala sobre la fotografía la edición española de la revista. Las siete mujeres posan en la playa, todas vestidas de idéntica manera: camiseta negra de cuello alto y culottes estampados.

Mientras muchos aplauden la diversidad que refleja la portada —son de distintas razas y una, Ashley Graham (segunda por la izquierda en la fotografía), es modelo de talla grande— otros se han fijado en un pequeño detalle. Algunos usuarios de Twitter han criticado la pose de Ashley Graham:





"Los fotógrafos asegurándose de que no puedas notar que Ashley Graham es de talla grande. Fíjate en ese brazo sobre el muslo", aseguraba un usuario.





"Esto me parece muy irritante. ¿Por qué Ashley Graham es la única que cubre su muslo?", agregó otro.





"¿Hicieron que Ashley Graham pusiera su mano ahí para que su muslo pareciera más pequeño y que así conjuntara con el de todas las demás?", detalló otro.





Mientras en la instantánea el resto de modelos se abrazan entre sí, Graham es la única que tiene el brazo extendido, con la mano posada sobre su pierna, lo que algunos han interpretado como una pose para que pareciera más delgada.





Ella misma aclaró su postura tras la polémica suscitada. "Elegí posar así, nadie me dijo que hiciera nada", escribió en un comentario en Instagram, según apunta E! Online.





Hace unos días Ashley Graham acaparó titulares al enseñar su celulitis con orgullo en su cuenta de Instagram. "Hago ejercicio. Hago todo lo posible para comer bien. Me encantan mi cuerpo y mi piel. Y no me avergüenzo de unos pocos bultos, ni de los michelines ni de la celulitis… y tú tampoco deberías", escribió.