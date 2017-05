Uno de los atractivos de A todo o nada: Las puertas, el ciclo de Guido Kaczka, es la diversidad de personas que van para mostrar sus dotes en la pastelería, sus hobbies favoritos o si son parecidos a un famoso.





Una de estas últimas participantes fue una mujer que llegó diciendo que se parecía a Belén Francese ... pero desde Twitter la original no estuvo nada de acuerdo. Y la verdad es que mucho no se parece, ¿vio?





belen francese2.jpg





Apenas el conductor la presentó tuvo dudas sobre a quién se asemejaba, pero inmediatamente la concursante comenzó a hacer rimas y ahí no hubo dudas.





"Yo me anoté para Vicky Xipolitakis, pero la producción me dijo que me parecía más a Belén", fue la desopilante explicación de la mujer, a pura risa y con una energía muy parecida a la de la vedette. Sin embargo, desde Twitter Belén le bajó el pulgar: "Acabo de entrar en una profunda crisis de autoestima", lanzó, con humor.





"Nunca más mostraré mi rostro", siguió, para después dirigirse directamente a la cuenta de Twitter del programa de eltrece. "¡Espero me paguen los años de psicólogo que me generó mi doble!", escribió, siguiendo el chiste para unas horas después asumir que tal vez no eran taaan distintas. "¡Me la puse de foto de Whats para ir acostumbradome!", cerró Belén Francese con humor, junto a una foto de su "gemela".





Embed Acabo de entrar en una profunda crisis de autoestima https://t.co/ZWfSiiuErX — Belen Francese (@belufrancese) 12 de mayo de 2017





Embed @todonadaoficial Espero me paguen los años de pscicologo! Q me generó mi doble ! ✔️ — Belen Francese (@belufrancese) 12 de mayo de 2017