José María Listorti sorprendió a todos en las redes sociales al mostrar su nuevo cambio de look de la mano del estilista Marcelo Cuggini.





La imagen del conductor con el pelo rubio generó mucha sorpresa y comentarios en el mundo Twitter. Hasta Paula Chaves se sorprendió y comentó la foto.





PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con José María quien explicó el motivo de su drástico cambio de imagen.





"No es que me agarró un viejazo ni estoy mal de la cabeza ni nada sino que este cambio de look se debe a la próxima película que empezamos a filmar la semana que viene con Pedro Alfonso donde hacemos de cantantes, se llama Cantantes en guerra la película. Somos dos cantantes que se pelean por triunfar", explicó.





"Termina la película y supongo que vuelvo al color de antes. No creo que me lo deje rubio, después del rodaje vuelvo al color de antes. No sé, veremos cómo me siento".