La quieren boicotear

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la rosarina quien explicó sobre este episodio: "Hace unos días presentamos un proyecto para que ningún candidato a diputado nacional pueda ser moroso alimentario. Esto debe haber puesto en alerta a algunos que su único recursos político es buscar la renuncia de mis candidatos para que se caiga la lista del Partido Popular".



"No tienen propuestas para los santafesinos y buscan la manera de que se caiga una lista de candidatos jóvenes que no tienen los vicios de la vieja política. No se bancan que se hable de ciertos temas como los que queremos llevar al Congreso", argumentó Amalia, candidata a diputada por el espacio UNA, Santa Fe.





"No les conviene que hablemos de la quita de privilegios, que tengan que dar el ejemplo y cumplir como nos toca a cualquiera y buscan a mis compañeros para ofrecerles dádivas a cambio de su renuncia

Ya lo denunciamos el el Colegio electoral de Santa Fe y hoy (por el lunes) presentamos la denuncia", cerró la ex modelo.