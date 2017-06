Griselda Siciliani reveló hace poco tiempo que tiene fotos hot en su celular:





"Subo las que puedo subir. Hacemos otras más y las tengo en el celular. Las que no se guardan son las que no me gustan. Si algún día se filtra alguna, bueno, mala suerte".





Las mismas no se filtraron por el momento, pero la actriz realizó una producción muy sensual para la revista de Susana Giménez y publicó algunas imágenes a modo de adelanto en su cuenta de Instagram.