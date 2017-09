La pone creativa

Además, la actriz realizó una producción muy sexy en Tolombón, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Salta, la tierra natal de su pareja, Ramiro Ponce de León (42). "Me conmueve la conexión que tiene Rama con Feli. Cuando está lejos, me pide que apoye el teléfono en mi panza y le envía mensajes de audio. Pero más me emociona que aún no sepa cuánto cambiará su vida. Sobre qué nos pasará con todo esto después del nacimiento, no tengo idea", señaló sobre el proceso de padre primerizo que está atravesando el abogado, con quien mantiene una relación desde hace cinco años.