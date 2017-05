"Estoy de cuatro meses y la panza se niega a salir. Estoy entrando en la semana 17 de gestación y aunque no me apareció la pancita, me dicen muchas amigas que son madres que no me preocupe porque de pronto me va a salir, de un momento para el otro", confió Jésica Cirio





Embed Hola amigos!!! Se vienen nuevos videos de @Zumba y entrenamiento para @Infoabe, estén atentos Muchas gracias al Museo de Tigre por recibirnos, no hay lugar más lindo, es realmente increíble!!! >>> Mi look deportivo es de mi línea de @CocotDufour Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 17 de May de 2017 a la(s) 7:09 PDT





Por otro lado, reveló que Insaurralde la acompaña en todo momento: "La semana que viene tenemos una ecografía y siempre vamos juntos, porque Martín no se quiere perder absolutamente nada del crecimiento de nuestro bebé".





En cuanto a su peso, expresó: "Hasta ahora subí sólo dos kilos y el médico me dijo que está perfecto. Lo importante es que me siento re bien y estoy feliz con mi embarazo. Me sigo entrenando como siempre. Me recomendaron seguir haciendo la misma vida de siempre, así que me entreno, ando en bici y hago pilates y zumba. Me entreno todos los días, aunque tomando las precauciones lógicas porque no me olvido de que estoy embarazada".





Embed Look de mi línea para @CocotDufour! Bajate mi app @JesicaCirioFit ingresando al link Jesica.Entretenete.Mobi y arrancá a entrenar desde casa! ❣️ @Chrisbeliera@leandrorudmodels Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 10 de May de 2017 a la(s) 6:13 PDT



Ansiosa por la llegada de su pequeña, que está previsto para septiembre, Jésica dio detalles de sus antojos: "Quiero comer carne todo el tiempo. Ahora me dan más ganas de comer asado y carnes rojas en general, cosa que antes no me pasaba".