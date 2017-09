Marcelo Tinelli se le adelantó a todos los programa periodísticos y obtuvo la tan esperada entrevista a Cristina Fernández de Kirchner... o, mejor dicho a la falsa ex mandataria, quien fue representada especialmente para el caso por el genial humorista Martín Bossi.

"¡Terminó la nota con Cristina! La podrán ver el domingo a las 21 hs en mi Facebook personal", anunció el conductor de ShowMatch, ante la prensa, luego de finalizada la simulada entrevista.

Luego, pareció tirar un palito que logró corregir al final de su frase: "Para mí es más real ésta Cristina que la otra. Estoy tan incorporado con esta Cristina que, para mí, es la única", agregó sobre el personaje que interpreta Bossi.

Más tarde, Tinelli negó haber solicitado una entrevista con la "auténtica Cristina : "No la pedí porque para no da. El programa no tiene nada que ver para hacer una nota ni para llevar a un político".

"Cristina habló de todo. Y hay una sorpresa que vamos a mostrar el lunes. Lo llamamos al presidente Mauricio Macri y nos atendió", cerró.

