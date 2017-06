La novia de Luque sobre Naiara Awada: "Me pareció muy regalada"

Manuel Luque es un reconocido piloto de TC 2000, santafesino y de 23 años, que en el último fin de semana ganó la carrera realizada en Paraná, Entre Ríos





Pero hay otra noticia alrededor de la vida del deportista y no tiene que ver con su presente profesional, sino que con su vida privada. Naiara Awada le confesó su "amor" vía Twitter, pero saltó su novia Carolina y le puso un freno.





Embed Y el esta perdidamente enamorado de mi segui soñando ☝ pic.twitter.com/kKNrnJa8AI — Carolina♛ (@cccarolina) 4 de junio de 2017



Carolina Perusich, la pareja de Luque, se refirió a este hecho sorprendente que vivió durante el mediodía del domingo: "Apenas lo vi, me enojé porque me pareció una desubicada, por eso le contesté. Pero después me dio gracia porque me pareció muy regalada".





Embed Te quiero Una publicación compartida de Carolina (@cccarolinap) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 4:36 PST Embed ☺️❤️ Una publicación compartida de Carolina (@cccarolinap) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 3:51 PDT





"Confío en que mi novio no me sería infiel. Yo no necesito prensa porque no estoy en los medios, ella la necesita y capaz por eso se lanzó a mi novio", relató Perusich, más tranquila luego del episodio Awada.