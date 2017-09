Con su estilo ácido y picante, Elizabeth Vernaci también opinó sobre el despido de Roberto Navarro de C5N. Y aunque dejó en claro que no está bueno que se despida a nadie, también fue muy dura con el periodista, al igual que lo fue Baby Etchecopar. "





La otra vez, hablando con alguien yo decía, '¿Cómo no lo echan?, es insoportable", lanzó sobre el conductor.





roberto navarro.jpg Roberto Navarro.



"Menos mal que nadie de las personas que yo sigo lo sigue a él y lo retuitea, porque si no me hubiese enterado de todo lo que puso", agregó con picardía en su ciclo radial Black and Toc, en Radio con Vos.





"Para mí que el mismo logró que lo despidieran diciendo pelotudeces. Está buenísimo que se escuchen todas las voces, está mal que echen a cualquiera, y da pena que la gente pierda el trabajo, quien sea. Uno puede jugar con eso, pero da pena que se pierda un trabajo. Pero capaz que él solo se buscó que la gente no lo quisiera", opinó la conductora.





En ese sentido, La Negra siguió tirando dardos, entre una defensa del trabajo, y las críticas a Navarro. "Está mal si lo despidieron por política, porque hay mucha gente que quiere escuchar a un energúmeno defendiendo cosas. Porque también hay gente que lo mira a Fernando Iglesias".





"Pero de adentro del laburo te dicen que es insoportable trabajando. Igual para mí es peor Baby", concluyó Vernaci para cerrar su opinión sobre el controversial tema.