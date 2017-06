Carlos La Mona Jiménez realizó un descargo en el que se disculpó por sus polémicos dichos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En pleno show, La Mona Jiménez quiso criticar al gobierno de Maduro, y terminó haciendo un comentario totalmente salvaje: "Le vamos a coger a la hija", dijo.

Tras las repercusiones de sus repudiables dichos, el cuartetero emitió un comunicado donde pide disculpas por su accionar.

"13 años tenía cuando andaba en los cabaret con gente de la noche, mucho mayor que yo (...) Ese vocabulario nació y estuvo en mí desde ese entonces. No terminé la secundaria y lamentablemente en los cabarets fue la educación que recibí", arrancó diciendo el cordobés.

Luego, aclaró: "Con esto no quiero justificarme, ni mucho menos. Sé que quieren que pida disculpas por mis graves errores y exabruptos. Preferí dejar pasar estos días para que todos se expresaran con toda la razón del mundo ante mis aberrantes palabras, las cuales no dejé ninguna sin leer y sentir vergüenza de mi. Acepto todo lo que se dijo y digan".

La Mona contó que escribió el comunicado junto a Juana Delseri, su ex mujer y manager. "Esta semana me obligó a leer todo lo que se dijo de mí, para que yo sintiera la misma vergüenza que ella siente. Y créanme que con humildad se los digo... lo logró".

"He llenado de vergüenza a ella, a mis hijos, nietos, y a ustedes... hasta acá llegamos, una más y no me ven más. Tengo mucha vergüenza de mi comportamiento, y lo peor de todo es a mi edad hacer y decir estas cosas", prometió.

"Mi familia me dio la última oportunidad de revertir mi vida. Me enseñó también que no basta solamente con pedir disculpas ante tantas macanas. Creo haber aprendido la lección", expresó

"Gracias por todo lo que me dijeron. Yo lo busqué. Hay cosas que no se pueden decir, ni se deben hacer. Tomar conciencia es lo que creo que he aprendido. Solo me resta pedirles una oportunidad a ustedes también, si esto es posible, y si no es así, merecido tengo la decisión que ustedes tomen".

Por último, el artista reflexionó: "Las adicciones, aunque las logres dejar, te quedan secuelas para siempre. El verdadero ídolo es aquel que llega a la meta con esfuerzo, valores y mucha humildad. Perdón, nuevamente perdón. La Mona", concluyó Jiménez.