La madre de JLo se sabe todas las coreografías

La madre de Jennifer López, Guadalupe Rodríguez, ha demostrado ser su fan número uno. Desde que la diva del Bronx inició su residencia de conciertos en Las Vegas a principios del año pasado, su progenitora ha acudido tantas veces a ver a su famosa hija sobre el escenario que ya se ha aprendido todos los pasos de los complicados bailes con los que la cantante deleita a su público en cada actuación.



"Nadie se puede comparar con mi madre. Baila durante todo el espectáculo y se sabe todas las coreografías. Es completamente cierto. La gente viene y me dice: 'Me he perdido esa parte, estaba mirando a tu madre'", aseguró entre risas a su paso por el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', después de revelar que la mujer que la trajo al mundo es sin duda la más eufórica y entregada de sus admiradores.



Después de deshacerse en elogios hacia 'Lupe', como llama cariñosamente a su madre, que se encontraba en las gradas del plató, el presentador y ella consiguieron convencerla para que se animara a bailar un fragmento de la canción 'Hold It Don't Drop It'. Sin pensárselo dos veces, Lupe se puso delante de las cámaras para demostrar sus habilidades como bailarina, las mismas que parece haber heredado JLo, ante un público que la ovacionó y aplaudió sin parar.



Quienes tampoco pierden ocasión de ver uno de los espectáculos de Jennifer siempre que tienen oportunidad son sus hijos, Max y Emme.



"Son los mejores. Quisieron venir y mostrarme su apoyo en el primer concierto de esta segunda parte [de la residencia]. Me dijeron: 'Iremos y nos pondremos guapos'. Son como pequeños adultos", explicó divertida la artista.





Fuente: BangShowbiz