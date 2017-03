La indignación de un periodista con Marcela Kloosterboer

Después de las declaraciones del Puma Goty en contra de los medios de espectáculos, Marcela Kloosterboer se sumó a las críticas contra ese tipo de prensa al hablar de "ese periodismo que hacen ustedes", en relación a los cronistas que la estaban entrevistando en la presentación de una película de Disney y entre los que se encontraba el reportero de Infama.



Desde ya, las palabras de la actriz no pasaron inadvertidas, principalmente para Guido Zaffora, panelista del programa de Pía y Denise, que reconoció estar "indignado" por la postura de Kloosterboer.



"Yo estoy indignado con esta nota. ¿Por qué? Porque veo cómo nos ningunea. 'El periodismo que hacen ustedes...' Te habla como avasallándote. No quiero meterme con su calidad como actriz, pero Marcela Kloosterboer tiene que ser un poco más educada, más educada y contestar", afirmó.



"Si te van a preguntar en un evento en el que sabés que hay prensa, por lo menos decís 'sí, mi marido Fernando está bien, fue un momento lamentable que tuvimos que vivir', pero no ningunear con 'el periodismo que hacen ustedes'. Porque Marcela necesita este periodismo", agregó Guido, recordando el caso del esposo de Marcela, quien recientemente debió ser internado por un presunto brote psicótico.



"Me molesta que venga una actriz y maltrate a los colegas, a los cronistas. Yo también fui cronista en la calle y le hubiera contestado", completó.