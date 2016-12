La incómoda pregunta de Moria Casán a Fede Bal y Laurita Fernández

Una vez más, los fuertes rumores de romance entre Federico Bal y Laurita Fernández salieron en la pista de Bailando 2016, luego de que la bailarina rompiera en llanto y encontrara consuelo en el hombro de su compañero. Al ver esto, Moria Casán fue tajante con su pregunta e incomodó a la dupla.





"Menos que Pampita empezó su devolución hablándoles a los coaches, porque si empezaba por ustedes, mi amor, no había manera de soltarlos. (Fede) estabas abrochado. Laurita, vos nunca llorás, pero empezaste a llorar en el hombro de este chico que debe tener la Catarata del Iguazú ahí", comenzó diciendo Moria al aire.





Luego, lanzó su picante pregunta: "¿Quieren blanquear algo chicos, acá, ya que es la última? Por favor te lo pido porque esto es muy largo. Es la oportunidad".





En ese momento, el primero en tomar la palabra fue Fede Bal, quien aclaró: "La verdad, no queremos blanquear nada. No tenemos que blanquear nada. Esto es el reflejo de lo que somos Laura y yo. Cuando ella llora y me abraza es porque ella me contuvo en muchos momentos muy duros de este año y yo a ella. Y estuvimos juntos el uno para el otro".





Por último, Laurita explicó los motivos de su angustia: "Nos sentimos muy criticados, señalados y juzgados todo el tiempo. Si hacíamos, si no hacíamos. Si decíamos, si no decíamos... era toda una crítica y era difícil por momentos. Por eso hice catarsis... no me gusta verme así llorando".