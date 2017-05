Esta historia salió a la luz en noviembre de 2016. La Mona Jiménez se niega a reconocer a una hija de 36 años. Se trata de Natalia Taddey, quien pidió hacerse la prueba de ADN para comprobar el vínculo filial. El test dio positivo pero hasta hoy el cantante de cuarteto no quiere admitir el parentesco.





"Hace meses que tenemos los resultados. Ella quiere verse con el padre. Pero el abogado de La Mona no responde al petitorio. Su entorno nos dice que por ahora no puede ser", contaba el letrado Alberto Domínguez en un ciclo televisivo en aquél momento.





Lo cierto es que Natalia estará en el Bailando 2017 y habló con PrimiciasYa.com, donde contó cómo hizo para poder llegar al programa de Marcelo Tinelli: "Yo mandé un video, ya que buscaban a gente común, quede seleccionada y me convocaron para el Bailando. Aún no firmé pero sí es la idea que esté en el programa. El viernes me reúno y firmaré supongo. Yo estuve el lunes en el canal y se armó un revuelo por lo de Fede Bal y Laurita Fernández y quedó todo pendiente lo de mi anuncio".





natalia taddey3.jpg



"Cuando me hice el ADN, que dio positivo, no quise hacer nada en ese momento, no me interesa en realidad. Me interesa ir al Bailando por mi parte, me encanta bailar. Pero no se puede tapar el sol con el dedo y la verdad es la verdad. Como me dicen que yo tengo que luchar por mi identidad, bueno veremos qué sucede de ahora en más. No sé qué pensar porque yo soy una amenaza para ellos", indicó.





Al ser consultada sobre si cree que existe alguna posibilidad de poder encontrarse con La Mona, manifestó: "No sé si por estar en el Bailando podré tener un acercamiento a mi papá, ni idea. No sé lo que él piensa y no creo que se dé esa posibilidad. Si hubiese amor de por medio, las cosas serían distintas. Pero ellos piensan que yo lo hago para sacarles dinero. Me gustaría hablar aunque sea cinco minutos para explicar lo que siento pero no quiere. Viví 36 años de mi vida y nunca les pedí nada. Tengo hijos y los miro a ellos y digo ¿por qué les voy a seguir mintiendo? Yo trabajo 8 horas de las cuales viajo 4, por lo cual 12 horas no estoy en mi casa y me da mucha bronca no poder estar con mis hijos. La vida es muy injusta a veces".





Por último, señaló: "La idea es ir y divertirme y no hablar de este tipo diciendo que no me dio de comer en toda la vida porque yo ya tengo una familia y por suerte no me cagué de hambre. Pero sí ocultaron y trataron de tapar todo. Pero yo soy una persona que tiene condiciones y amo bailar, es lo único que sé hacer. Nací para eso".