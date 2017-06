La hermana Luisana Lopilato y su testimonio sobre la salud de Noah

Infama y conmovió con sus declaraciones acerca del tratamiento que el pequeño Noah, hijo de su hermana Daniela pasó este martes pory conmovió con sus declaraciones acerca del tratamiento que el pequeño Noah, hijo de su hermana Luisana Lopilato y Michael Bublé, tuvo que someterse para lograr vencer el cáncer de hígado que tuvo a la familia en vivlo desde el 2015, cuando la enfermedad le fuera diagnosticada.





"Hoy está bien. Tiene que seguir con estudios, pero lo importante es que está disfrutando de sus tres años. Él no dice nada, es tan chiquito...", contó Daniela en el ciclo de América.





"Es lindo volver a ver sonreír a quien amás", agregó.





"Estamos contentos porque volver a verlo así, disfrutando de momentos familiares, es lindo. Uno va para atrás y piensa 'Uy, todo lo que pasó...'", dijo luego..





Daniela habló que los tratamientos de control que se le efectúan a Noah les da un poco de incertidumbre: "Cuando llega el momento, el miedo está. Somos muy creyentes, confiamos mucho en Dios y todo este proceso lo vivimos en familia y confiando en Dios y si Dios quiso que pasara en ese momento, y como se dio, fue por algo", sostuvo.





Y añadió: "Yo lo viví como cualquier hermana y tía. Cada mañana pensaba ¿por qué? Y si yo estaba así, me imagino Luisana cómo estaba", agregó.





Finalmente, se emocionó con una reflexión: "La salud es todo. No tiene precio. Podes tener toda la plata del mundo, pero en el momento no te sirve, aunque quisieras pagar lo que sea con tal de no estar viviendo eso", concluyó.