La furia de Santiago Bal: "Beto César me chu... un hue..."

Los problemas de horario que Beto César padece en la sala donde se presenta en Mar del Plata lo habrían llevado a pensar en la idea de mudarse con su obra hacia otro teatro, más precisamente al que tiene en su cartelera a Santiago Bal. Sin embargo, enterado de esta posibilidad, el ex de Carmen Barbieri no se mostró muy amable con su colega y dejó escapar un exabrupto.





"¿Querés que te diga una cosa? Beto César me chu... un hue... cuando no tenga nada que hacer. Y el izquierdo, que es más grande", señaló Santiago respecto de la chance de tener como compañero a quien, casualmente, fuera pareja de su ex mujer.





Luego, el cómico pareció mostrarse más comprensivo con la situación de Beto César, quien se presenta diariamente con "Caprichos... y algo más" en el teatro Victoria, aunque en un horario que él mismo ya reconoció que no es de su agrado.





"No es que se lleve mal con el productor de la sala. El tema es el horario. Y tiene razón. ¿Cómo va ir una comedia a la 1:30 de la mañana? ¿Estamos locos?", se preguntó Santiago, quien de todos modos dejó en claro que no le gustaría retrasar su función para darle cabida a Beto.