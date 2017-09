La frase de Inés Estévez: "Todas las madres somos un ejemplo"

"Todas las madres somos un ejemplo. Nadie es perfecto".

La frase pertenece a la actriz Inés Estévez, sobre la crianza de sus hijas Cielo y Vida, que adoptó junto con su ex pareja, el actor, Fabián Vena

El Maestro





"Todas las madres somos un ejemplo. La vida me fue llevando a un lugar que derivó en la adopción de dos seres hermosos. Hago lo que puedo, cuando puedo, lo mejor que puedo. Nadie es perfecto. Doy lo mejor en la medida de mis recursos y mis tiempos, aunque me equivoco como todo el mundo", dijo Estevez en diálogo con la revista Pronto.





Inevitablemente necesita la ayuda de dos personas en su casa para cuidar a las nenas: "La más chica tiene dificultades motoras, no habla y siempre tiene que haber dos pares de manos. Gente de mucha confianza porque mi familia no vive en Buenos Aires. Tengo solo una hermana que tiene sus hijos. Necesito gente que me ayuden permanentemente y yo monitoreo las 24 horas".





En medio de las obligaciones, Inés "se parte en 20 pedazos" para pasar al menos media hora por su casa y llevar a sus hijas al traumatólogo y a los diferentes médicos, ya que Cielo y Vida hacen tres terapias diferentes cada una y van a distintos colegios.