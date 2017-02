Luego de las constantes idas y vueltas entre Charlotte Caniggia y Loan -con acusaciones cruzadas y hasta rumores de violencia de género- Mariana Nannis habló de su temor por la relación de su hija y la joven actriz sentó postura... ¿pero luego se arrepentió?





"Mi hija tiene síndrome de Estocolmo. Temo por su integridad. No es la plata, son los golpes. Tengo miedo de que la mate. La deja encerrada. No la deja hacer presencias y hasta le rompe los celulares. Este es el tercero que le rompe. La usa y la aleja de todo el mundo para controlarla. No la deja salir y tampoco hablar con la familia", había dicho la mamá de Charlotte, muy preocupada, en diálogo con la revista Caras.





Tras las fuertes declaraciones, la joven actriz -que se encuentra en Carlos Paz haciendo la obra Abracadabra- redobló la apuesta a pesar de la oposición de su familia y publicó una romántica foto junto al cantante, donde se los ve besándose.





Sin embargo, pese al gesto de la exuberante rubia, al tiempo de compartir con sus seguidores de Instagram la postal de amor, Charlotte decidió borrarla... ¿a pedido de su mamá o hay un nuevo conflicto en puerta con su novio?