La foto de Marianela Mirra y Andrés Calamaro juntos

El mes pasado, Andrés Calamaro desmintió tener un affaire con Marianela Mirra. Consultada por el sitio Exitoina, la ex Gran Hermano arremetió contra el Salmón. Sin embargo, ahora ella publicó una foto junto al cantante, que después borró.





"Estoy soltero cien por cien", dijo Calamaro tras los rumores de romance con Mirra.





Enterada, la ex participante de GH arremetió contra él y aseguró que ni siquiera se fijaría en El Salmón. "Calamaro no forma parte de mi vida. Es buen músico, nada más. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Estoy en otra. Y tampoco es mi tipo de hombre, si de algo sirve", dijo semanas atrás.





Sin embargo, Mira sorprendió en la madrugada al publicar en Instagram una foto junto a Andrés en un momento notablemente íntimo. Pero por algún motivo, terminó borrándola.





"Encontrar gente con la misma locura de uno no tiene precio. Andrelo es un amigo increíble, un ser especial, un crack de la música y de la vida", escribió la ganadora de la cuarta edición del reality junto a la romántica postal.





Luego, tras un comentario, aclaró: "Somos amigos. El no bebe. Yo tengo gente amiga, no sólo tiene que ser con derecho a roce".