La dura confesión de Lorna, la fan de Susana Giménez

Lorna Irina Gemetto finalmente pudo entrar a "Cuestión de peso" (El Trece) como participante invitada.





El portal PrimiciasYa.com entrevistó a la fan de Susana Giménez para ver cómo se siente después de haber logrado estar en el programa que conduce Fabián Doman, luego de tanto luchar por conseguirlo.





"Me siento muy feliz de que me estén dando una posibilidad para mejorar mi salud y mi calidad de vida", señaló la fan de Susana Giménez.





"Creo que está siendo muy positiva mi experiencia, estoy muy conforme con el trato que me dan. Aguardo ansiosa la oportunidad de poder empezar con mi tratamiento", destacó.





"También me están dando la posibilidad de que me conozcan un poco más. Conté cosas que jamás pensé que iba a contar en televisión, como la de haber pensado hace mucho en suicidarme, y creo que me va a hacer muy bien", finalizó Lorna.