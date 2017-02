La desagradable frase de Moria Casán contra Georgina Barbarossa

La guerra la protagonizan desde hace largos años y cada tanto resucitan su batalla personal para las cámaras, aunque las broncas son profundas y en algunos casos, como en el que nos ocupa, la artillería suele estar repleta de golpes bajos.

Luego de que Georgina compartiera pantalla con Sofía Gala en Pasapalabra, apuntó que, más allá de eso, reconciliación con Moria no habría. "No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y después cuando murió", disparó.

Miguel "El Vasco" Lecuna murió en noviembre de 2011 en medio de un violento asalto y Casán no dejó pasar las palabras de Barbarossa, a las que contestó con una avalancha de odio. "Tiene el TOC, transtorno obsesivo casanesco conmigo y que dice que yo hablé mal del marido muerto, antes y después de muerto. Yo alguna vez habré dicho que tenía que tener compasión si su marido sufría de adicciones, nada más. Después nunca hablé del marido ni vivo ni muerto porque no sabía que existía", apuntó, pero fue más allá: "Para mí la muerta en vida es ella, no el marido", disparó en diálogo radial con Marcelo Polino.

"O no ha elaborado su duelo y se la agarra conmigo, o piensa que yo soy culpable de la muerte de su marido, ¡Qué se yo lo que tiene la gente en la cabeza! Yo dije en twitter que me parecía que tuvo un lindo gesto, y después ella estaba sentada en los programas diciendo que nunca me iba a perdonar. ¿Quién es ella que tiene el don del perdón? ¿Dios? ¿el Papa? ¿a quién le ganó?", finalizó la ex presidiaria.