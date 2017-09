La depresión post parto de Alanis Morissette

La cantante Alanis Morissette sufre de la depresión post parto, un trastorno que surge al dar a luz y que tiene varios síntomas: dolor físico, insomnio, letargo y visiones paranoicas sobre su familia.





Luego del nacimiento de los dos hijos que tuvo con el rapero Mario Souleye Treadway, la canadiense se sintió devastada por la experiencia de ser madre.





"Hay días en los que me siento tan debilitada que apenas me puedo mover. Cuando era chica, me imaginaba teniendo bebés junto a un increíble compañero, pero esto es algo completamente distinto", dijo a la revista People.





"Es muy desolador. Solía ser el Peñón de Gibraltar, proveyendo, protegiendo y maniobrando. Me hizo cuestionar todo. Me reconocía como una increíble tomadora de decisiones y una líder en la que la gente podía confiar. Ahora, apenas puedo decidir qué comer en la cena", explicó la artista.





"Escribí muchas, muchas canciones en los últimos tres meses. Hice una canción por día. Tuve que empezar a escribir canciones o iba a explotar. Hay personas que se preguntan: '¿Dónde está la vieja Alanis?'. Yo solo pienso: 'Bueno, ella está aquí, solo se está tomando un minuto'... Sé que hay una luz al final del túnel y trato de no golpearme", concluyó.