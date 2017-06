La defensa de José Ottavis tras ser echado del "Bailando"

José Ottavis no llegó a tiempo de debutar en la pista del " Bailando 2017" ya que la producción de "Showmatch" decidió desvincularlo por no responder los mensajes ni asistir a los ensayos.





El político iba a debutar en la pista este jueves junto a Barby Silenzi , la subcampeona del certamen en 2016, cuando llegó a la final con el Polaco.





Este medio se comunicó con la bailarina para que exprese sus sensaciones luego de quedar afuera del certamen de baile más popular, por culpa de su excompañero: "Es una pena, ya teníamos la coreo. Pero es un probema que no venga a ensayar. Es un certamen de baile y si no ensayás, no llegás a ningún lado".





PrimiciasYa puede sumar información que tiene ver con esta baja repentina. Ottavis se defendió alegando que pidió pasar un ensayo a la noche, ya que estaba presentando cuatro leyes en la Cámara de Diputados de La Plata.





Según fuentes cercanas al dirigente político, las pocas veces que no ensayó fue porque se le superponía con la Cámara y con diferentes reuniones políticas. Esto coincide con la versión de Silenzi, que afirmó que Ottavis había veces que no ensayaba por cuestiones laborales.



