La decepción amorosa por la que sufrió Celia Fuentes antes de su muerte

El pasado miércoles España se vio sorprendida por la muerte de la modelo Celia Fuentes. La joven fue hallada sin vida en su casa de Madrid.

Si bien las primeras versiones indicaban que había muerto por una sobredosis de pastillas, el diario español El Mundo reveló que su padre la encontró ahorcada en su casa.

"Al parecer fue su padre, general del Ejército ya retirado, quien se la encontró colgada de la escalera con una sábana, a las nueve y media de la noche. Era la tercera vez que lo intentaba", reveló el medio español.

De acuerdo a un testimonio del entorno al mencionado medio, la joven sufría de depresión y no se trataba. Además, habría sufrido un reciente desengaño amoroso que habría sido determinante en el trágico final.

Celia se había enamorado de Alejandro Lillo, un apuesto joven de 21 años con el que compartía profesión con Fuentes.

Lillo fue "descubierto" en Instagram y de ahí comenzó a hacer sus primeros pasos en el mundo de la moda.

Cuando sucedió la trágica muerte de Celia, el modelo se encontraba trabajando en Londres, y al día siguiente regresó a España y aún no se ha manifestado sobre lo ocurrido.

Aunque él nunca ha reconocido la relación sentimental que le mantuvo unido a Fuentes, lo cierto es que existen evidencias gráficas de algunos de los viajes que ambos compartieron. Entre ellos el que hicieron hace unos meses a Paris.

"Ella estaba muy enamorada de él, pero él no. Era un amor no correspondido, aunque las amigas de Celia dicen que algo tuvieron. Él no tiene culpa de nada", le contó una fuente fehaciente a un portal porteño.





Oriunda de Valencia, Celia se hizo conocida en España el año pasado, cuando participó del reality Quiero Ser, conducido por Sara Carbonero. Ese fue el primer paso de su carrera como influencer: se calcula que cobraba 500 euros por cada foto con publicidad para las marcas que auspiciaba.