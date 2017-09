La confesión de Rodrigo "Vagoneta": "Soy un alcohólico en recuperación"

Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez estuvo como invitado en el programa en Vino para vos que conduce Nicolás Magaldi en KZO y durante la sección "Mea Culpa" del envío, el humorista se despachó con una fortísima confesión que sorprendió a todos, al hablar de su pasada adicción al alcohol.

"Nunca pensé en decirle esto a la gente, pero puedo contribuir con los jóvenes para que no padezcan lo que padecí yo: soy un alcohólico en recuperación y por eso estoy tomando agua", comenzó a decir Rodrigo, mientras alzaba un vaso.

Y agregó: "Arranqué con las fiestas y llegó un momento en el que no me podía dormir si no me tomaba una o dos botellas de vino. Entonces, pedí ayuda a Alcohólicos Anónimos y me salvaron la vida. Hace un año que no tomo ni una gota", reconoció el actor.

"El alcohol en tu vida pasa a tomar una importancia que debe ser igual con las drogas. Es jodido, primero te levanta y después si no podés tomar no levantás nunca y lo necesitás. No quiero que me asocien como el borracho que no toma pero lo digo para que los pibes que salen de joda no lo hagan", repitió una vez más hablándole a los jóvenes.

Y como para que no queden dudas del grave estado en el que se encontraba hasta el año pasado, Rodrigo agregó: "Yo tenía seis shows en una noche y me tomaba un fernet antes de cada show y después 'listo, ya terminé y bueno vamos a tomar otro' y me tomaba ocho, diez fernet en una noche. Una locura".

Luego, relató la triste anécdota que lo hizo reflexionar y pedir ayuda: "Un día llegué a mi casa, mi mujer no se dio cuenta de que estaba chupado y me dijo: 'Teneme al bebé'. Y tuve miedo de que se me cayera. Entonces, al otro día fue a Alcohólicos Anónimos porque tenía miedo... ¿Qué ejemplo le podés dar a tu hijo?", concluyó. ¡Fuerza, Rodrigo!

