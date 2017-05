La confesión de Lourdes Sánchez sobre la intimidad con el Chato Prada

El nacimiento de Valentín les cambió la vida al Chato Prada, que tiene 50 años,y a Lourdes Sánchez , que apenas tiene 30.





Ella se convirtió en madre por primera vez y él le dio un hermanito a Julián (32) y Florencia (30), frutos de su anterior matrimonio. La bailarina siempre confesó que en la intimidad de la pareja eran puro fuego, pero antes y después del embarazo las cosas cambiaron.





"Me costó mucho mantener la pasión. Puedo decir que recién ahora estamos volviendo a encontrarnos como pareja, pero es todo un tema. Hasta llegué a pensar 'listo, se perdió la pasión, se perdió todo'. Pero sí, se vuelve", contó la animadora infantil en Right Now, ciclo de C5N. "A las que fueron mamás hace poco, no desesperen que se vuelve", aconsejó.





También Lourdes reconoció que en el puerperio, el período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor femenino tras el parto (que suele durar entre 5 y 6 semanas), fue muy díficil: "Entré en un pozo depresivo y estaba deprimida mal. Dicen que en la cuarentena no se puede hacer nada, pero lo mío fue cuarentena por tres", contó, entre risas.





"Entrás en una guerra de pareja y discutíamos de pavadas como que yo le cambiaba mejor los pañales y cualquier cosa era llevarla al extremo y es porque nostras estamos totalmente sacadas", aseguró con humor.





La bailarina contó otra intimidad al ser consultada sobre si hubo sexo durante el embarazo. "Hubo un problemita... y es que a él le daba 'cosa'. Cuando empezó a aparecer la panza dijo 'chau' y yo estaba muy triste porque pensaba que ya no le gustaba más. Con todas las hormonas disparadas, le decía 'mimame', 'haceme sentír la única mujer en tu vida'", cerró Lourdes Sánchez.