Â¡La confesiÃ³n!

Mirtha Legrand sorprendi√≥ a sus invitados al revelar que el ex presidente Ra√ļl Alfons√≠n le confes√≥ que estuvo enamorado de ella.





"Alfons√≠n me cont√≥ que estaba enamorado de m√≠. √Čl me admiraba desde los "Martes orqu√≠deas", uno de los cl√°sicos del cine nacional que la diva de los almuerzos protagoniz√≥ en 1941.







Ante la pregunta de Brancatelli, sobre si "pasó algo", Mirtha frenó al panelista sin contemplaciones: "Está de más la pregunta". Al tiempo que describió al ex Presidente como un hombre encantador, fascinante y seductor.





La Chiqui contó también cómo fue el momento en el que la sacaron del aire durante el gobierno de Alfonsín . "Vinieron y me dijeron que el pueblo no comía, que estaba mal alimentado y que yo hacía un programa frívolo, demasiado elegante y paquete. Yo les dije que no era mi tarea darle de comer a la gente. Estuve ausente mucho tiempo", recordó.