El Mago Sin Dientes se sentó por primera vez en la mesa de Mirtha Legrand, con su infaltable galera y varios trucos bajo la manga. Cabaleiro estaba muy feliz por la oportunidad y le agradeció a la diva por la invitación, como también le hizo una importante confesión.

"Su mesa iba a ser el cambio, yo me había propuesto que el día que fuera a lo de Mirtha iba a demostrar que El Mago sin Dientes era un personaje creado por mí", comenzó a decir el artista. "Ahora sí, me voy a poner en campaña para ponerme el diente", concluyó.

La "Chiqui" le advirtió: "¡No! No te pongas el diente". Es que sin él, dejaría de ser el personaje que creó, ya que tendría el diente que le falta.

Cabaleiro se hizo popular gracias a "Pasión de Sábado" cuando realizaba cámaras ocultas a los artistas. Una de sus víctimas fue Ricky Maravilla y él se enojó tanto por la broma que le pegó una piña al mago y le bajó un diente en cámara. A partir de ese momento, comenzó a ser conocido como "El Mago sin Dientes".

En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Pablo contó como vivió ese momento: "Fue una experiencia maravillosa. Desde el momento que recibí el llamado de la producción de Mirtha para ir a su programa, fue todo para mí como algo nuevo. He visitado otros ciclos, pero la magia que tiene esa mesa es algo único".

Y agregó: "Tenía muchos nervios cuando entré al estudio ya, me emocioné mucho porque era un programa que veía mucho mis abuelas y mi mamá. Por suerte, lo pude cumplir. Fue muy lindo estar en esa prestigiosísima mesa. Y La Chiqui trae suerte, desde que salí del programa recibí una gran cantidad de llamados con varias propuestas de trabajo, ya sea para hacer temporada de teatro o para eventos privados. Me llevo el mejor recuerdo de esa mesa y me encantaría que me vuelvan a invitar, si lo hacen seguro voy porque lo disfruté mucho".