Las Kardashian-Jenner están más que orgullosas de sus curvas y atributos; a tal punto que pueden comercializar con eso. Como Kylie Jenner, que acaba de poner en venta su trasero...

No piensen mal, tal como lo ha hecho su hermana Kim en anteriores oportunidades, la menor del klan decidió inmortalizar su retaguardia para la cultura pop con una camiseta de la manera más sexy posible.

A través de su Instagram, Kylie compartió una imagen en la que aparece despojándose de unos jeans y dejando al descubierto su trasero, y eso está impreso en la prenda que venderá en exclusiva este fin de semana en su tienda The Kylie Shop. Más tarde, enseñó como luce, y hasta ella misma sirvió de modelo.

Otras de las camisetas incluyen a Kylie en ropa interior y otras con su madre, Kris Jenner. También, están a la ventas pines con su nombre e icónicos labios que sirven de imagen de su otra empresa: Kylie Cosmetics.

Una publicación compartida de Official Kylie Jenner Shop (@thekylieshop) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 6:24 PST

Una publicación compartida de Official Kylie Jenner Shop (@thekylieshop) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 11:38 PST

Hace unas semanas, la oficina de patentes de Estados Unidos ha emitido un fallo en favor de la cantante, indicando que será la única a la que se permita utilizar su nombre con fines comerciales, decisión que Jenner planea objetar en los juzgados.





Aunque si bien el fin de las dos al comercializar con su nombre no es el mismo, ya que la hermana de las Kardashian lo destina al mundo de los cosméticos, la intérprete de Into The Blue justificó su denuncia alegando sus seguidores podían confundirse y que Jenner es "un simple personaje de televisión" frente a la que sus representantes definían como una "artista internacional de renombre, solidaria y una activista" que "luchaba" bajo el nombre de Kylie.