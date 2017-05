Los problemas de pareja se encuentran a la orden del día en Hollywood, ahora los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis, en apariencia, ya no logran entenderse y optarían por el divorcio.



Esto siguiendo los pasos de sus colegas Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes acapararon la atención de la prensa de farándula a nivel internacional luego de sumar diferencias en la crianza de sus hijos.



La revista Star publicó en su portada más reciente que la principal causa del distanciamiento de Kutcher y Kunis obedece a una infidelidad por parte del protagonista de la comedia "Two and a Half Men".



"Una fuente cercana a la familia asegura que la pareja discute por una mujer que está sospechosamente cerca de Kutcher ahora que está en 'The Ranch', aparte de los niños.



Se trata de la también actriz Elisha Cuthbert, la coprotagonista de la serie 'Mila tiene problemas de confianza con Ashton por lo que le hizo a Demi Moore'", amplió dicho medio.



Otra de las quejas de Kunis es que sus pequeños Wyatt Isabelle Kutcher de dos años y Dimitri Portwood Kutcher de seis meses no reciben mayor atención del padre.



"Kutcher sale con sus amigos y se niega a ayudar al hogar", agregó la fuente bajo el total anonimato.