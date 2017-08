Kristen Stewart confiesa que "definitivamente" volvería a salir con...

Crepúsculo habló abiertamente sobre el amor en el pasado, presente y futuro. Como pocas veces, la protagonista de Kristen Stewart habló abiertamente sobre el amor en el pasado, presente y futuro.





Oficialmente se puede decir que Kristen no descarta ninguna posibilidad en este terreno.





"Siempre he estado profundamente enamorada de todas las personas con quienes he salido. ¿Creían que estaba fingiendo? Siempre he abrazado la dualidad. Realmente, de verdad, siempre he creído en esto, nunca me sentí confundida o abrumada. No me gustó que se hiciera burla de eso", señaló.





Salir con hombres no es algo que la actriz haya anulado en su vida. A la pregunta sobre si volvería a tener una relación con alguien del sexo opuesto, la actriz se mostró optimista, diciendo, "claro, totalmente. Definitivamente... Algunas personas no son así. Hay gente que sabe que le gusta el queso y lo comerán todos los días de su vida. Yo quiero probar de todo. Si una vez me gustó el queso soy de, 'Fue cool, qué sigue?'".





Antes de su escandaloso noviazgo con Robert Pattinson , Kristen salió con el actor Michael Angarano. Rupert Sanders cuenta, pero bueno, ésa es otra historia.