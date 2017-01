Kim Kardashian se lamentó porque la psoriasis llegó a su rostro

A pesar de su fama, belleza y fortuna, Kim Kardashian es una de las celebridades que luchan con una enfermedad seria. En su caso, el padecimiento se llama soriasis y es de tipo autoinmune.



La estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) ha sido franca en cuanto a su lucha contra esta deramtosis y ahora ha recurrido a las redes sociales para quejarse amargamente de que el problema le ha llegado al rostro.



"Esperen, ¿por qué me está saliendo ahora soriasis en la cara?", se preguntó en su mensaje de Twitter colgado este viernes y que acompañó de un emoji con lagrimitas.



A Kim se le diagnosticó este padecimiento de la piel en 2011, justo días antes de su breve matrimonio con su primer marido, Chris Humphreys. "OK Estoy tratando una nueva crema para tratar la psoriasis esta semana. ¡Espero que esto funcione! Estaré compartiendo las buenas noticias con ustedes", dijo en aquel entonces.



Kardashian ha admitido que el estrés acentúa la enfermedad y ha tratado de combatirla por medio de cremas y relax, algo que se antoja difícil, especialmente con el difícil año que vivió en 2016.



En agosto, la señora de Kanye West relató la manera en que descubrió que padecía soriasis. "La primera vez que lo tuve fue durante la apertura de la tienda DASH en Nueva York", dijo en su página de Internet. "Usé un vestido cubierto de lentejuelas y comencé a tener mucha comezón. Pensé que era un salpullido que me había salido a causa de la tela, pero entonces este me cubrió las piernas y mi mamá me dijo algo así como que "¡¡¡Creo que tienes psoriasis!!!".



Kim concluyó en el post que a pesar de que la enfermedad es hereditaria y la ha padecido en distintos grados a través de los años, ya está resignada. "Después de todos estos años, realmente he aprendido a vivir con ella", concluyó.